مدير مركز بروكسل: تلويح روسيا بالنووي يخيف المسؤولين الأوروبيين

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، إن أوروبا تشعر بقلق كبير منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خاصةً بعد تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ثالث أيام الحرب بإمكانية استخدام السلاح النووي.

وأضاف «أبو جزر»، خلال مداخلة عبر سكايب من بروكسل مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن أوروبا ليس لديها قرار بنشر أسلحة نووية، لأن القرار بيد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا ترى خطراً نووياً على حلفائها الأوروبيين.

التلويح الروسي يخيف الأوروبيين

ولفت مدير مركز بروكسل للبحوث إلى أن التلويح الروسي باستخدام الأسلحة النووية، خاصةً التصريحات الصادرة من دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حالياً، الذي صرح بذلك بشكل حاد، مما يخيف المسؤولين الأوروبيين، وأضاف: «نحن في عالم المفاجآت، فإذا فشلت روسيا في الانتصار، سوف تستخدم السلاح النووي انتقاماً لكرامتها».

روسيا كانت تأمل في حسم الحرب خلال أيام

وذكر «أبو جزر» أن روسيا كانت تعتقد أن قوتها الصاروخية الكبيرة ستحسم الحرب خلال أيام، لكنها وجدت مقاومة قوية من أوكرانيا، ودخلت الحرب شهرها السابع عشر، ولا يبدو في الأفق أي حسم للمعركة بالأسلحة التقليدية، وبالتالي يبقى التهديد بالنووي سلاحاً استراتيجياً في يد روسيا، يقلق الأوروبيين.