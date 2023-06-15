مدير مركز بروكسل للبحوث: هناك تباين أوروبي في التعامل مع قضية اللاجئين

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن هناك تبايناً في التعاطي مع قضية اللاجئين في أوروبا، من وقت إلى آخر، وشهدنا كيف كانت أوروبا تتعاطى مع ملف الهجرة واللاجئين إبان فتح الحدود التركية لمئات آلاف اللاجئين العراقيين والسوريين والأفغان.

استقبال جزء من اللاجئين

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض الدول مثل أأمانيا طلبت المحاصصة، واستقبال جزء من اللاجئين، ودول مثل المجر وتشيك رفضت استقبالهم.

وتابع أن اليوم هناك عبء كبير على أوروبا، أكبر بكثير في ظل الحرب الأوكرانية التي تدفق منها ملايين من الأوكران إلى أوروبا، يضاف إليهم ما تتحدث عنه التقارير الدولية عن مئات الآلاف الذين يصلون سنويا إلى أوروبا.

المنظومة الأوروبية

ولفت إلى أن المنظومة الأوروبية بشكل عام غير متفقة على تعاط موحد مع ملف اللاجئين، أيضا أحزاب اليمين المتطرفة استغلت هذا الملف ملف اللاجئين كملف سياسي، يؤثر على نظم الحكم وعلى الخريطة السياسية داخل أوروبا.