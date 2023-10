تفاصيل هجوم «بروكسل».. المنفذ معروف بآرائه المتطرفة

شهدت العاصمة البلجكية «بروكسل»، مساء أمس الاثنين، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين يحملان الجنسية السويدية، وإصابة آخر، فيما فر المشتبه به.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن المشتبه به هاجم مشجعي كرة القدم في «بروكسل»، بالقرب من ساحة سانكتيليت وبولفار ديبر وناينث لاين، في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد إلى 4 في منطقة العاصمة بروكسل و3 في بقية أنحاء البلاد.

وتوقفت مباراة المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية بين منتخبي بلجيكا والسويد، بحضور 35 ألف متفرج، بعد الشوط الأول وسط أنباء عن وقوع إطلاق نار في بروكسل.

وأضافت وسائل الإعلام، أن منفذ الهجوم يدعى عبدالسلام، تونسي«45 عامًا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضافت وسائل الإعلام، أن منفذ الهجوم كان معروفا لدى أجهزة المخابرات البلجيكية بسبب آرائه المتطرفة، مشيرة إلى أنه كان يقيم في البلاد بشكل غير قانوني. وأوضحت وسائل الإعلام، أن المنفذ كان يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين، إن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لمكا ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت السلطات، إن «شرطة بروكسل» لا ترى حتى الآن صلة بين الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي» على مشجعي كرة القدم السويديين وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

