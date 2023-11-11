تقارير فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة بكثافة في أجواء غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق في هذه الأثناء، قنابل مضيئة بكثافة في أجواء قطاع غزة، وسط استمرار العدوان على القطاع الفلسطيني لليوم الـ36 على التوالي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.