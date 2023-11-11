قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين من عدة محاور.. «فيديو»

أعلن التليفزيون الفلسطيني الرسمي، عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين من عدة محاور، وهي ضمن مرات عديدة يقوم فيها جيش الاحتلال بمحاولة اقتحام جنين.

ووقعت اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولة اقتحام مدينة جنين من عدة محاور.

كما نشر التليفزيون الفلسطيني، صورًا تظهر دبابات الجيش الإسرائيلي تسير في شوارع مدينة جنين.

الصحة الفلسطينية: أكثر من 11 ألف شهيد منذ بدء العدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ‎أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة وصل إلى أكثر من 11 ألف شهيد، منهم أكثر من 4500 طفل و3000 امرأة، و700 مسن، في حين وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 27 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

‎فيما قالت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، إن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ36 على التوالي، جريمة حرب، وإبادة جماعية.