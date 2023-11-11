مرصد الأزهر يكشف عن تنفيذ عملية دولية مشتركة لاعتقال متطرفين يمينيين في أوروبا

أكد مرصد الأزهر، أن هناك عملية دولية تعاونية مشتركة بين السلطات المختصة في كل من بلجيكا وكرواتيا وألمانيا وليتوانيا ورومانيا وإيطاليا، وبدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست»، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول»، شهدت إلقاء القبض على 5 من المشتبه فيهم من اليمين المتطرف، واستجواب 7 آخرين في مختلف البلدان الأوروبية، فضلاً عن ضبط ناقلات بيانات وأسلحة.‏

المشتبه فيهم ينتمون لمنظمة يمينية متطرفة تنشط عبر الإنترنت

وأضاف المرصد أنه وفق البيانات الصادرة، يُعتقد أن المشتبه فيهم ينتمون إلى منظمة يمينية متطرفة تنشط عبر الإنترنت، حيث تقوم بنشر الدعاية المتطرفة العنيفة، وتجنيد أعضاء جدد، وتبادل كتيبات لتعليم كيفية استخدام الأسلحة وتصنيع بعضها.

وأوضح المرصد، أنه في شهر يوليو الماضي، انطلقت تحقيقات وكالة «يوروجست» بناءً على طلب من السلطات البلجيكية، واستضافت الوكالة اجتماعين تنسيقيين لتسهيل التعاون القضائي بين سلطات الدول المشاركة في التحقيق.‏ كما جمعت المحققين المشاركين من جميع أنحاء أوروبا لوضع استراتيجية مشتركة والاستعداد لليوم الأخير من العملية.

وتابع: «ساعد تبادل المعلومات بواسطة وكالة يوروبول من إرسال واستقبال أكثر من 350 رسالة من (رسائل سيينا) -تطبيق ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ- في إطار هذا التحقيق. إلى جانب إنشاء غرفة قيادة للعملية المشتركة في المقر الرئيس لليوروبول لتنسيق الإجراءات بشكل فوري في جميع البلدان المعنية».

العمل المشترك بين الدول من أنجح الوسائل للقضاء على التطرف والإرهاب

ويؤكد مرصد الأزهر، أن العمل المشترك بين الدول من أنجح الوسائل للقضاء على التطرف والإرهاب، وهو السبيل الذي من دونه سنظل ندور في حلقة مفرغة دون تحقيق جهود ملموسة.

ويدعو المرصد، دول العالم إلى تبني هذا النهج في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فإن العمل الفردي في القضايا المشتركة لا ينتج عنه حل جذري للقضايا التي تؤرق العالم حاليًا، بل يجب تعزيز التعاون المشترك والوقوف على مسافة مشتركة لحسم هذه القضايا ومنع تفاقم الأوضاع الناتجة عنها.