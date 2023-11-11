«الصحة» تكشف عن علاج «دور البرد» المنتشر بين المواطنين هذه الفترة

طالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء، وهو نفس المعدلات المسجلة بداية فصل الشتاء في الأعوام السابقة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، «عادة ما يتعافى معظم الناس من الإصابة بالفيروسات التنفسية دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة، مثل صعوبة التنفس، طلب الرعاية الطبية، خاصة وأن الحالات المرضية تختلف عن غيرها والبروتوكول العلاجي يختلف من حالة مرضية إلى أخرى.

تحذير من المضادات الحيوية

ومن جانبه، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الجهاز المناعي والحساسية بالمصل واللقاح، المواطنين من اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، حيث إنها عدوى فيروسية، والمضادات الحيوية لا تعالجها، لافتا إلى أن نزلات البرد تعالج بالراحة التامة والحصول على السوائل.

حقن البرد المنتشرة في الصيدليات خطيرة

وتابع الحداد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن حقن البرد المنتشرة في الصيدليات خطيرة ويجب التوقف من الحصول عليها خاصه وأن مكوناتها لا تتناسب مع العديد من المرضى، داعيا المواطنين في حال اشتداد الأعراض الذهاب إلى الطبيب وعدم الحصول على الوصفات الطبية من بين المواطنين وبعضهم البعض.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن علاج الإنفلونزا يؤخذ بواسطة الطبيب ومدة العلاج تكون في غضون أسبوع، لافتا إلى أن حقن البرد والمضادات الحيوية لها أضرار صحية خطيرة على أجهزة الجسم.