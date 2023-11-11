«الصحة» توجه رسالة عاجلة بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، خلال الفترة الحالية، بضرورة اتباع مجموعة من التعليمات المهمة، بشأن الوقاية من الدور المنتشر بين المواطنين، الذي يتضمن مجموعة من الأعراض، أهمها ارتفاع درجة الحرارة.

وكشفت عن مؤشرات الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان، التي أشارت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، بسبب دخول فصل الشتاء.

وطالبت الوزارة في تقرير أصدرته، المواطنين، بضرورة الحصول علي لقاح الإنفلونزا الموسمية، والتغذية الجدية والتهوية الجيدة.

طرق الوقاية من الدور المنتشر الفترة الحالية بين المواطنين

وشددت وزارة الصحة والسكان على المواطنين، بالتطهير المستمر للأسطح والأيدي، واستخدام المناديل في حالة العطس أو الكحة، والبعد التام عن المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا، نافية وجود فيروس جديد منتشر، موضحة أن الفترة الحالية تشهد نشاطا للفيروسات التنفسية.

الأعراض المنتشرة بين المواطنين أبرزها ارتفاع درجة الحرارة

وعن الأعراض التي رصدتها وزارة الصحة والسكان، والمصاب بها أغلب المواطنين، جاءت على النحو التالي:

- التهاب الحلق

- السعال

- ارتفاع درجة الحرارة

- انخفاض الشهية

- الصداع

وكشفت عن أماكن تواجه لقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أنها داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، وفروعها على مستوي المحافظات، وكذلك العديد من الصيدليات، مطمئنة المواطنين من الأعراض الجانبية التي تظهر من وقت إلى آخر بعد الحصول على اللقاح، موضحة أنه رد فعل طبيعي للجهاز المناعي، وستزول من تلقاء نفسها، مجرد يومين لا أكثر راحة فقط.