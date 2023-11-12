بعد تعيينه رئيسا للكلية الملكية للأطباء بإنجلترا.. أبرز تصريحات الدكتور هاني عتيبة لـ«الوطن»

في سابقة فريدة من نوعها على مستوى الكليات الملكية في بريطانيا، عينت الكلية الملكية للأطباء، العالم المصري الدكتور هاني عتيبة، رئيسا للكلية بجلاسكو، وهي كلية الجراحين الملكية، وواحدة من أهم كليات الطب على مستوى العالم، وهو ما يعد إنجازا للتعليم المصري بأكمله، إذ إن العتيبي أول مصري يتقلد المنصب منذ 425 سنة.

أبرز تصريحات الدكتور هاني عتيبة

«الوطن» التقى الدكتور هاتي عتيبة، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:

- أنا فخور لأني عملت حاجة لمصر، في البداية كنت متفاجئ ومندهش أنا تحت أمر مصر في أي وقت.

- سعيد لأنني سأقدم شيئا لمصر، وهذا هو الإنجاز في حد ذاته، وهو أيضا إنجاز مصري وللتعليم.

- السير مجدي يعقوب في مقام والدي، وأتخذه قدوة في حياتي منذ البداية لأنه رائدًا في جراحة القلب.

- أصريت على تكريم السير مجدي يعقوب ومنحه الدكتوراه الفخرية تقديرا لرحلة عطائه الكبيرة في خدمة المجتمع.

- التحقت بكلية الطب لأنني كبرت ورأيت جدي رحمة الله عليه «طبيب رحيم بالجميع ويعامل جميع المرضي سواء غني أو فقير معاملة واحدة».

- سأعمل على الاهتمام بتعزيز الاتصال والدعم لجميع المرضي حول العالم ليس مصر وإنجلترا فقط.

- سأعمل على تحسين المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.

- بالنسبة لي جميع الأشخاص مهمين، المريض الغني مثل الفقير لا فرق بينهم.

- حلمي القادم هو أن يحصل جميع المرضي في كل مكان في العالم على التشخيص والرعاية الصحية ذاتها والدواء الذي يحصل عليه المريض في بريطانيا.

- هدفي هو الاهتمام والرعاية القصوى بالأطفال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- رسالتي للأطباء الجدد في مصر وحول العالم هي الإصرار على الحلم.