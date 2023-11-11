هاني عتيبة أول مصري يرأس الكلية الملكية ببريطانيا: مجدي يعقوب قدوتي (حوار)

«أنا فخور لأني عملت حاجة لمصر»، كلمات قالها الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو، عقب تقلده المنصب بساعات خلال خاصية زوم، ويعتبر هو أول طبيب مصري ومسلم من داخل الكليات الملكية في بريطانيا، وكشف الكثير من خطواته المقبلة، ورأيه في الدكتور مجدي يعقوب، وذلك في حوار لـ«الوطن»..

في البداية ما هو شعورك بعد اختيارك لهذا المنصب؟

«أنا فخور لأني عملت حاجة لمصر، في البداية كنت متفاجئ ومندهش، ليس لأنني الدكتور هاني عتيبة، بل فخور لأنني سأقدم شيئا لمصر وهذا هو الإنجاز في حد ذاته والتي يعتبرها إنجازا مصريا وللتعليم، وكونه الطبيب الأول غير دارس بالجامعات البريطانية، وأنه حصد هذا المنصب لأول مرة في التاريخ منذ 425 عاما، وهو أول مصري أو مسلم يفوز بهذا المنصب».

وبالنسبة لتعليمي فأنا ولدت بالقاهرة لأب من محافظة كفر الشيخ ولأم من محافظة الدقهلية، وتعلمت في مصر وحصلت على كلية الطب بجامعة الأزهر، وأعتبر نجاحي هو لمصر وللتعليم المصري بأكمله الذي يثبت دائما أننا قادرون على فعل أي شيء.

ما هي علاقتك بالسير مجدي يعقوب؟

أنا أعتبر السير مجدي يعقوب في مقام والدي، وأتخذه قدوة في حياتي منذ البداية لأنه رائد في جراحة القلب، وأنا قابلته أكثر من مرة، وأصررت على تكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية تقديرا لرحلة عطائه الكبيرة في خدمة المجتمع بالعلم والمعرفة والبحث العلمى والعمل المجتمعى، ولأنه يتمتع بقلب كبير، ويتمتع بالتعاطف الصادق والقدرة على التواصل مع كل من يقابله.

لماذا التحقت منذ البداية بكلية الطب؟

التحقت بكلية الطب لأنني كبرت ورأيت جدي رحمة الله عليه طبيبا رحيما بالجميع ويعامل جميع المرضى سواء غني أو فقير معاملة واحدة، فقررت دراسة الطب، وبالنسبة لـ تخصص أمراض القلب التدخلية لمتلازمة الشريان التاجي المتأخرة، لأنه عندما كان طالب رأي أن القسم جديد ولم يكن عليه إقبال كبير وكان من السهل أن يدرسه ويفهمه، كما أنه الآن قام بالعديد من العمليات الجراحية.

ما هي الخطوة المقبلة بعد حصولك على هذا المنصب؟

خلال الفترة الحالية سأعمل على الاهتمام بتعزيز الاتصال والدعم لجميع المرضى حول العالم ليس مصر وإنجلترا فقط، والاهتمام والرعاية القصوى بالأطفال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، سأهتم بتدريب الأطباء عبر الإنترنت بحيث يكون في متناول جميع الأطباء حول العالم، أفكر في تعزيز شراكة مصر العالمية والاستراتيجية، والأهم أن العلاج يصل لجميع المحتاجين، ومن جانب الكلية بعد تولي منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء، سأعمل على تحسين المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية في مصر أو إنجلترا.

من هم أبرز الشخصيات الذين أجريت لهم عمليات جراحة؟

بالنسبة لي جميع الأشخاص مهمون، المريض الغني مثل الفقير لا فرق بينهما، في مصر أجريت العديد من العمليات للمحتاجين، وبالنسبة لإنجلترا، كنت أجري في يوم عملية في القلب لشخصية مهمة، وبعد انتهاء العملية وجدته يجلس في غرفه به 6 أَسِرَّة، لكني طلبت منه أن أنقله لغرفة أخرى، وكانت المفاجأة أنه وافق، يجلس في غرفة أخرى وسط الشعب ليسمع مشكلاتهم عن قرب وبكل صدق.

ما هو حلمك القادم خلال مشوارك الطبي؟

حلمي القادم هو أن يحصل جميع المرضى في كل مكان في العالم على التشخيص والرعاية الصحية ذاتها والدواء الذي يحصل عليه المريض في بريطانيا.

ما هي رسالتك للأطباء الجدد في مصر؟

أنا عايز أقول لكل الطلبة إن الحياة مش سهلة لكنها محتاجة إصرار واجتهاد، حتى يحصل كل طبيب على ما يريد، والاهتمام والتطوير اللازم سيساعده على الوصول لهذه المرحلة، وهذا هو ما يحتاج إليه الطلاب ولا ينظرون إلى لحظات اليأس والإحباط.