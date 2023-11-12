هيئة الرقابة النووية تعقد دورة تدريبية لفريق عمل مكتبة مصر بالأقصر

عقد الدكتور محمد حساني، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، لقاء تحضيريا مع رامي عفيفي، ممثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومسؤول أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة، في إطار بروتوكول التعاون بين مكتبة مصر العامة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ورشة تدريبية لفريق عمل مكتبة مصر العامة

كما عقد عفيفي، ورشة تدريبية لفريق عمل مكتبة مصر العامة، ليكونوا قادة للهيئة وذراعا إقليميا للتواصل مع جمهور محافظة الأقصر، كما جرى الاتفاق على توجيه دعوات من خلال مكتبة مصر العامة، لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، لترشيح عدد من الطلبة والطالبات ذوي الموهبة في الرسم للمشاركة في مسابقة للرسم تنظمها الرقابة النووية وتشرف عليها مكتبة مصر العامة.

أول محافظة على مستوى الجمهورية

وأشار عفيفي، إلى أن محافظة الأقصر، هي أول محافظة على مستوى الجمهورية تنطلق منها فعاليات الهيئة، موجها بضرورة التحرك لعقد لقاءات توعوية من خلال المكتبة المتنقلة للمدارس لتوضيح رؤية الهيئة ورغبتها في بناء جيل على وعي ودراية بأهمية الرقابة النووية والاشعاعية وفي ختام اللقاء تمت الإشارة إلى عقد ندوة موسعه يتم فيها دعوة أساتذة الرسم والطلبة المرشحين للمسابقة، كما جرى اختيار 13 طفلا لتمثيل المكتبة بالمسابقة.