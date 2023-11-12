مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق عين شمس وبنها للتقديم على وظيفة مندوب مساعد

يستقبل مجلس الدولة اليوم الأحد، بداية من الساعة التاسعة صباحا، خريجي كلية الحقوق من جامعتي عين شمس وبنها، دفعة 2023، للتقديم على وظيفة مندوب مساعد، وذلك وفقا للجدول المعلن من قبل إدارة المجلس.

شروط التقدم للوظيفة

ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

1 - التقدم للذكور والإناث.

2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 - ألا يزيد عمر المتقدم على (30) سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6 - أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

التقديمات متاحة لدفعة 2023 فقط

يشار إلى أن مجلس الدولة أوضح على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» عدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023 في التقديم في وظيفة مندوب مساعد، ويستقبل المجلس غدا خريجي كليات الحقوق من جامعتي عين شمس وبنها بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.