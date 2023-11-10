كيفية ملء وثيقة التعارف للمتقدمين لوظيفة مجلس الدولة.. 9 خطوات

يستقبل مجلس الدولة، غدًا السبت، خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لسحب ملف وظيفة مندوب معاون مجلس الدولة من دفعة 2023، وذلك بمقر مجلس الدولة الكائن في شارع عصام الدالي في الدقي، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، ووفقًا للجدول الخاص بالجامعات، سيستقبل المجلس غدًا، كل من خريجي جامعتي القاهرة والمنوفية.

كيفية ملء وثيقة التعارف للمتقدمين

يشار إلى أنه عند سحب الملف، يكون هناك العديد من الأوراق التي يجب استيفاؤها ومن بينها، ملء وثيقة التعارف الخاصة بكل متقدم.

ونرصد لكم في النقاط التالية، أهم الضوابط التي وضعها المجلس لملء هذه الوثيقة:

- تُملأ البيانات بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر في تدوين البيانات.

- يُراعي الدقة في تحرير بيانات الوثيقة، وعدم إغفال ذكر أحد من أفراد الأسرة، لما قد يرتبه ذلك من مسؤولية قانونية حتى وإن تم التعيين.

- في حالة تعدي أفراد الأسرة، العدد الموجود بالوثيقة يتم تصوير الصفحة وتكرارها.

عدم ترك بيانات فارغة

- بالنسبة لعدد الأولاد وتواريخ الميلاد، يتم ذكر العدد وسنة الميلاد.

- عدم ترك بيانات فارغة بالوثيقة، وفي حالة عدم وجود بيانات يتم الشطب على الفراغات.

- مراعاة عمل مسودة خارجية في أثناء جمع البيانات تجنبًا للكشط بالوثيقة، وفي حالة وجود كشط بالوثيقة يتم تصحيحها والتوقيع بجانب التعديل.

- التأكد من تحميل وثيقة التعارف الخاصة بالمرشح وكافة المستندات المطلوبة على (CD) والتأكد من كافة البيانات الموجودة عليها.

- توقيع المرشح على كل صفحة بوثيقة التعارف «التوقيع ثلاثي».

- التأكد من توقيع الإقرار الموجود في نهاية الوثيقة.