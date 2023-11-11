رئيس جامعة الأقصر يفتتح عيادة طبية لخدمة الطلاب بالمدينة الجامعية

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عيادة طبية لخدمة الطلاب بالمدينة الجامعية، بعد تكفل مؤسسة خيرية بتوفير الأجهزة والأثاث اللازم للعيادة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شكرية أحمد شاكر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمد كمال عبد المعطي، عضو مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من قيادات الجامعة.

تخصيص سيارة إسعاف

ووجه رئيس جامعة الأقصر بسرعة ترتيب نوبات عمل لطبيب ممارس لتنظيم العمل بالعيادة على مدار 24 ساعة، للقيام بالكشف المبدئي وتشخيص الحالات المرضية الطارئة من طلاب المدينة وعمل الإسعافات اللازمة، وتحويل ما يلزم إلى المستشفى مع تخصيص سيارة إسعاف بصورة دائمة لهذا الغرض.

تقديم الخدمة العلاجية

كما وجه الدكتور حمدي محمد حسين، الإدارة الطبية بتقديم الخدمة العلاجية، لأي حالة طارئة أو عاجلة من الطلاب دون انتظار استخراج أوراق.