أول تعليق لجامعة الأزهر بعد تعيين أحد خريجيها رئيسا لكلية الأطباء الملكية ببريطانيا

ثمن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، اختيار الدكتور هاني عتيبة، رئيسا للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا، خاصة وأنها واحدة من أهم كليات الطب في العالم التي تدرس الطب والجراحة.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سعيد لاختيار الدكتور هاني عتيبة لرئاسة الكلية الملكية في بريطانيا، باعتباره طبيبا مصريا في المقام الأول، من خريجي كلية الطب جامعة الأزهر الشريف.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن» بأن جامعة الأزهر خرج منها العديد من النماذج المميزة في جميع المجالات، ومن بينها الطب، حيث إن هناك عدد كبير من الأطباء لديهم الريادة في مجالهم، سواء في جراحة القلب أو العظام وغيرهما.

وتابع: «جامعة الأزهر تخرج أكثر من 17% من الأطباء الموجودين في مصر، وهذا الأمر ليس جديدا على الجامعة، حيث إنه وقت الحملة الفرنسية في عهد كلوت بك، كان أطباء القصر العيني حينها من جامعة الأزهر، فضلا عن أن نقيب الأطباء الحالي أيضا من خريجي الجامعة، وهناك عدد من الدراسين في الخارج من جامعة الأزهر الشريف أيضا».

واستكمل حديثه بأن الدكتور هاني عتيبة، من عائلة علم، حيث إن لديه أخوة يحبون العلم ويحرصون عليه، كما كشف عن سر تفوق أبناء جامعة الأزهر في كافة المجالات قائلا: «أغلب أبناء الأزهر من الأسر المتوسطة والعلم هو سلاحهم الوحيد، كما يحرصون على دراسة العلوم الوسطية وهم نموذج مشرق للإسلام الوسطي».

العتيبي يعبر عن فخره بانتمائه لجامعة الأزهر

وكان الدكتور هاني عتيبة، خلال حواره لـ«الوطن» أكد أنه فخور بأنه من خريجي كلية الطب بجامعة الأزهر، ويعتبر فوزه برئاسة الكلية الملكية إنجازا للتعليم المصري بعدما حصد هذا المنصب لأول مرة في التاريخ منذ 425 عاما، وهو أول مصري أو مسلم يفوز بهذا المنصب.