بالأرقام.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي، واستمرار قتل المدنيين وهدم المباني والمنشآت ونزوح الآلاف من الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها هرباً من قصف الاحتلال، نشر المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حتى الآن.

ونشر المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي:

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

- عدد الشهداء: 14160 شهيداً، من بينهم 5830 طفلاً، و2311 سيدة.

- بلغ عدد المصابين والجرحى 31630 مصاباً.

- عدد الشهداء من الصحفيين: 47 صحفياً.

- عدد النازحين، مليون و640 ألف نازح.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 45100 وحدة.

- عدد الوحدات السكنية المتضررة: 158800 وحدة.

- عدد المقار الصحفية المدمرة والمتضررة: 117 مقراً.

- عدد المدارس المتضررة: 214 مدرسة.

- عدد المنشآت الصناعية المدمرة: 799 منشأة.

- عدد المساجد المدمرة: 66 مسجد.

- عدد الكنائس المدمرة: 3 كنائس

- عدد شهداء العاملين بالصحة: 192 شهيد.

- عدد إصابات العاملين بالصحة: 210 إصابة.

- عدد المرافق الصحية المتضررة: 21 مستشفى و51 عيادة و42 سيارة إسعاف.

إسرائيل تستخدم الممر الآمن في قطاع غزة كمصيدة

وأكد المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل تستخدم الممر الآمن في قطاع غزة كمصيدة لقتل واحتجاز الفلسطينيين الفارين من عنف الاحتلال الإسرائيلي.