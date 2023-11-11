المرشح الرئاسي فريد زهران يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات: انزل واختار

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال اللقاء الشعبي المنعقد بحديقة الربوة بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، إنه يطالب المواطن بالنزول والمشاركة في الانتخابات وأن يؤدي واجبه الانتخابي.

واجب انتخابي

وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه يطالب المواطن أن يؤدي واجبة الانتخابي بينه وبين نفسه وبين ضميره، وتختار المرشح الأقرب لك، وهذا يعد تغيرا آمنا وسلميا ولا يوجد فيه أي مخاطر على المواطنين.

انتقال سلمي للسلطة

وأشار «زهران»، إلى أن الانتخابات تعد انتقالا آمنا وسلمياً للسلطة بعيدا عن الانفجار والانفلات الأمني ورحلة لبناء دولة حديثة، لافتا إلى أن انتخابات 2012 كانت في ظروف خاصة وميدان التحرير، مُشتعل التي أتت بالإخوان الذين سقطوا بعد ذلك لأنهم فشلوا في إدارة البلاد وتمت الإطاحة بهم في ثورة 30 يونيو، وفي عام 2014 الرئيس السيسي كانت شعبيته طاغية لأنه إنحاز للشعب ضد الإخوان.