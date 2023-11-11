مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 2418 مريضا خلال شهر أكتوبر

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط، عن استقبال 2418 مريضا بمستشفى الجامعي الرئيسي ومستشفى صحة المرأة الجامعي خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

مستشفى صحة المرأة

وأوضح البيان الإعلامي الصادر عن جامعة أسيوط، أنه خلال شهر أكتوبر الماضي استقبلت مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط 148 حالة بالوحدات المختلفة برعاية الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، حيث سجل مستشفى صحة المرأة الجامعي 1718 مترددا بالعيادات الخارجية، و1209 حالات دخول بالأقسام المختلفة، بالإضافة إلى إجراء 1072 عملية جراحية في الشهر نفسه.

المستشفي الرئيسي

وأضاف البيان الإعلامي أن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط سجل 931 حالة دخول بمختلف الأقسام العلاج بأجر خلال شهر أكتوبر الماضي برعاية الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى، حيث جرى استقبال 197 حالة دخول بقسم الإصابات، و145 حالة بقسم الجراحة العامة، و171حالة دخول بالعناية المركزة، إلى جانب تسجيل 118 حالة دخول بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و56حالة دخول بقسم الشرايين خلال الشهر نفسه و 51 حالة دخول بقسم التجميل، و75 بقسم العظام، و41 بقسم الرمد، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة دخول بقسم الوجه والكفين، و29 حالة دخول بقسم الأورام، و15 حالة دخول بقسم الباطنة.