رئيس جامعة أسيوط يعلن تفاصيل منح مبادرات أجيال مصر الرقمية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن منح مبادرات «أجيال مصر الرقمية» المجانية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للعام الدراسي 2023/2024، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 بهدف صقل مهارات الشباب المصري، بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، وتتضمن مبادرتيّ «بناة مصر الرقمية»، و«رواد مصر الرقمية».

بناه مصر الرقمية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المبادرة تندرج تحت محور «بناء الإنسان المصري»، وهو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبناء مصر الرقمية، وتمكين كافة الفئات العمرية، من الجيل المقبل؛ ليصبحوا قادة ورواد، قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر، مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجامعات المصرية؛ في دعم هذه المبادرات، وتحقيق الهدف المنشود منها.

تمكين الجيل القادم

وأوضح أنه جرى الإعلان عن المبادرة الأولى؛ بناة مصر الرقمية خلال افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المنشآت التعليمية في سبتمبر 2020، وتستهدف تمكين الجيل القادم من الشباب المصري؛ خريجي كليات (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، العلوم؛قسميّ رياضة وحاسب آلي، التجارة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية)؛ ليبدأ إعدادهم؛ في عدة مجالات، منها:علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، والفنون الرقمية، وتحليل الأعمال، وتخطيط موارد المؤسسات، وتطوير البرمجيات، وتصميم الإلكترونيات.

ذوي الخبرة

وتتضمن مبادرة «بناة مصر الرقمين» برنامجين، هما: بناة مصر الرقمية لذوي الخبرة DEBI: Senior ويمتد لمدة 12 شهراً، ويقدم فرصة للتعلم وتطوير المهارات؛ في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتصميم الإلكترونيات، وبرنامج بناء مصر الرقمية الاحترافي «DEBI: Professional»، ومدته 8 أشهر، ويستهدف الراغبين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولمعرفة المزيد عن المبادرة، والتسجيل؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.debi.gov.eg

وتستهدف المبادرة الثانية «رواد مصر الرقمية»، تقديم برامج تدريبية، وورش عمل متخصصة؛ لطلاب الجامعات، والخريجين من جميع الكليات، في مجالات زيادة تطوير البرامج، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتحليل الأعمال، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وغيرها، إلي جانب المساهمة في توفير البيئة المناسبة؛ لبدء الأعمال الخاصة للطلاب، والخريجين على منصات العمل الحر، وتأهيلهم للالتحاق بوظائف مميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.