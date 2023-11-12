مع قرب الشتاء.. حدائق المناخ ببورسعيد تتجمل بالمساحات الخضراء

تابعت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ، أمس السبت، الأعمال الدورية لفريق عمل إدارة الحدائق برئاسة المهندسة نهي البدوي، خلال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي والأحواض بالشوارع والمناطق السكنية والميادين بنطاق الحي مع اقتراب فصل الشتاء ضمن خطة التطوير التي يشهدها الحي من أعمال نظافة وتجميل.

زيادة المسطحات الخضراء

وشهدت رئيس حي المناخ، أعمال الصيانة والنظافة والتجميل والري وقص النجيل وإزالة الحشائش الغريبة وأعمال الحدية والنظافة في المسطحات الخضراء في الجزر الوسطي والجانبية بامتداد شوارع عاطف السادات و23 يوليو و23 ديسمبر، وأيضا المسطحات الخضراء امتداد شارعي ستالينجراد وكسري.

وأشارت رئيس حي المناخ، إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي والأحواض بكافة مناطق وشوارع الحي خاصة خلال فصل الشتاء.

أعمال النظافة بحي المناخ

من جانب آخر، صرحت رئيس حي المناخ، بأنها واصلت اليوم تفقدها الميداني لأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس للورديات الصباحية بعدد من مناطق وشوارع حي المناخ، تنفيذا للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي، ومنها رفع كفاءة شارع 23 يوليو ومحيط استاد بورسعيد وأمام حديقة الأمل بنطاق الحي.

وأشارت رئيس حي المناخ، إلى أن ذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة برئاسة مدحت صالح، وباستخدام معدات وأدوات وسيارات الحي، وبالتوازي مع أعمال الجمع المنزلي للقمامة واستجابة لشكاوى المواطنين.