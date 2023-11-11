حملة لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة في حي المناخ ببورسعيد (صور)

نظم حي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإضاءة العامة في عدد من شوارع الحي، من خلال المتابعة المستمرة لفريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء في حي المناخ.

ونظم فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء في حي المناخ حملة مكبرة، لصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة في عدد من شوارع حي المناخ، منها شارع كسري بنطاق الحي.

تأمين أعمدة الإنارة العامة

وقالت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ لـ«الوطن»، إن الحملة تأتي لضرورة المرور الدوري للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة العامة بكل مناطق وشوارع الحي على مدار العام، حتى لا يمثل خطورة علي حياة المواطنين، وفي إطار خطة الصيانة الشاملة لأعمدة الإضاءة وولاعات التغذية وإصلاح الأعطال بنطاق الحي.

أعمال نظافة ورفع رمال

وأشارت رئيس حي المناخ إلى أن إدارة تحسين البيئة برئاسة مدحت صالح، قامت بتكثيف أعمال النظافة وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة، وبالقطع الواقعة بين العمارات بالمنطقة الأولي ورفع القمامة والمخلفات من المنطقة السادسة في نطاق الحي.

وأشارت «الجيار» إلى أن الحملة مدعمة بمعدات وأدوات وسيارات الحي لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي، واستعادة المظهر الحضاري للمحافظة بما يليق بما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات.