حي المناخ في بورسعيد يشن حملات لإزالة المخالفات من الشوارع

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ في بورسعيد اليوم، حملة استهدفت فيها إزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على نهر الطريق بعدد من الشوارع بنطاق حي المناخ خاصة شارع 23 ديسمبر، بالإضافة إلى حملات النظافة في الشوارع واستكمال منظومة جمع القمامة من المنازل.

إزالة التعديات عن نهر الطريق

وأعلن دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أن الحملات أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والتعديات الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة.

التحذير من إعادة الإشغالات

وأضاف رئيس حي المناخ أنه جرى التنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات، فضلًا عن توسعة الشوارع أمام الحركة المرورية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي بالتنسيق مع التنفيذيين بمحافظة بورسعيد للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة فريق العمل بإدارة الاشغالات برئاسة محمود مهران وإدارات الطرق والورش والأمن والكهرباء والمتابعة والتفتيش.

من جانب آخر صرح رئيس حي المناخ أنه تم استىناف حملات النظافة في شوارع الحي وذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة في حي المناخ برئاسة مدحت صالح، ومن خلال سيارات وباستخدام معدات وأدوات الحي

واستهدفت الحملات مناطق الحرية واللنش وشوارع الأمين وكسري وأسوان وسعد وزغلول وعبد السلام عارف و23 يوليو وحارات وشوارع منطقة العرب القديم.

كما استكمل الحي منظومة الجمع المنزلي للقمامة من أماكن التعاقدات كالمحال والمطاعم والمستشفيات الخاصة والمديريات كمديرية التضامن بشوارع نبيه والناصر وسعد زغلول و23 يوليو، وعبد السلام عارف، وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع حي المناخ.