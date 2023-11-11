حماة الوطن بمطروح: ندعم موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

أشاد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره على رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، بمؤتمر القمة العربية الإسلامية المشاركة بقمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، معلناً دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية ورفض التهجير للفلسطينيين.

إدانة جرائم قوات الاحتلال في غزة

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الذي استضافته المملكة العربية السعودية، وجهت أشد عبارات الإدانة لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث غزة والدول المساندة لها، وتعقب قادة الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية والإجرامية في محكمة الجنائية الدولية.

الموقف الثابت لحل الدولتين

وشدد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، التأكيد على الموقف الثابت لحل الدولتين في فلسطين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة، حيث دعم قادة الدول العربية والإسلامية كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

كسر الحصار على قطاع غزة

ودعا قادة الدول العربية والإسلامية إلى كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.