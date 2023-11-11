حزب الجيل: دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد أحداث غزة أصبح أمرا حتميا

قال أحمد حمدي، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كان يمكن طرحه ما بين مؤيد ومعارض قبل أحداث غزة، إلا أن بعد تلك الأحداث أصبح دعم السيسي أمرا حتميا كونه رجل المرحلة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي ينظمه حزب الجيل الديمقراطي تزامنا مع سباق الانتخابات الرئاسية الجارية وتحتضنه مدينة الإسكندرية.

حزب الجيل: فترة الرئيس الماضية شهدت أحداث عالمية كبرى

وأضاف أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي شهد خلال فترة حكمه الماضية أحداثا عالمية كبرى، لذا يحتاج إلى وقت أكبر لاستكمال كل المشروعات التنموية التي انطلقت في عهده.

وأكد «حمدي»، أن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت مهم للغاية كونه يمتلك قدرة عالية على التعامل مع كل الأحداث الخارجية للحفاظ على الأمن القومي.