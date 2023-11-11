مصر و71 بعثة دولية في «جنيف» يطلقون نداءً دوليا لإنقاذ أهالي غزة

شارك السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فى مؤتمر صحفى مشترك، مع سفراء وممثلى 71 بعثة فى جنيف، لإطلاق نداء دولى حول الوضع الإنسانى فى غزة يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك فى إطار تكثيف التحركات للتصدى للانتهاكات الجسيمة والمروعة فى قطاع غزة.

ودعا السفير جمال الدين، فى بداية المؤتمر المشترك، للوقوف دقيقة حداد على أرواح جميع الضحايا من المدنيين وموظفى الأمم المتحدة فى غزة، وشدد على أن «البشر متساوون، وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى 75 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف، فإن البعثات الراعية حرصت على إطلاق نداء عالمى من جنيف، عاصمة القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، بشأن الحالة الإنسانية المروعة فى الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأكد جمال الدين أن العالم بحاجة إلى إعادة غرس القيم الإنسانية وإيقاظ الضمير الإنسانى أمام الجرائم الجماعية التى تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، مُضيفاً أنه لا يمكن اعتبار أرواح 2.5 مليون شخص أضراراً عرضية أو جانبية.

وكان البيان المشترك للمؤتمر الصحفى أكد على أهمية تكثيف الضغوط لضمان الوصول الفورى للمساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الضروريات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والماء والوقود والكهرباء للسكان الفلسطينيين فى غزة.

ودعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وحصانة المرافق المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة الملاجئ الآمنة التابعة للأمم المتحدة، بما فى ذلك مدارس الأونروا، التى تُستخدم كملاجئ طوارئ للمدنيين النازحين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الترحيل القسرى للفلسطينيين داخل غزة أو إلى خارجها، كما دعا البيان إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة وإسرائيل.