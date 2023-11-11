تضامنا مع غزة.. انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم في سوهاج

شهد يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب بسوهاج، حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي والقبائل العربية حملات تبرع بالدم تحت «شعار تضامن شباب مصر مع غزة».

وذلك يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، بمركز شباب مدينة جرجا ومركز شباب مدينة ناصر في الفتره من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.

وأطلق إشارة بدئها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة و مديرى المديريات بكافة المحافظات.

أشار الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة رياضة سوهاج، إلى أن الحملة تأتي في إطار دعم الوزارة للأشقاء الفلسطينيين وتنفذ بمركز شباب سوهاج، بالتعاون مع بنك الدم بالمحافظة.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين من شباب المحافظة والقرى.