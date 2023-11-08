«رياضة سوهاج»: تنفيذ ورش عمل بعنوان «فنون تنموية» بمركز شباب توشكى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة سوهاج، تنفيذ مركز شباب توشكى ورش عمل بعنوان «فنون تنموية» في مجالات الكورال والموسيقى والمسرح والجرافيتي والكاريكاتير في مركز شباب توشكى.

استخدام الفن كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

أقيمت الورش، أمس الثلاثاء، وتهدف لاستخدام الفن كأداة لتحقيق التنمية المستدامة واكتشاف المواهب الشابة في المحافظات.

تنمية الشباب واكتشاف المواهب

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، التزام وزارة الشباب والرياضة الدائم بتنمية الشباب واكتشاف المواهب في القرى والنجوع في جميع المحافظات.

تمت متابعة تنفيذ الورش بواسطة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، وبحضور محمد سلمي محمد، مدير إدارة البرامج بالمديرية.

فعاليات يوم رياضي لذوي الٕاحتياجات الخاصة

في سياق آخر، نظم مركز شباب الجزازرة التابع لإدارة شباب المراغة، فعاليات يوم رياضي لذوي الٕاحتياجات الخاصة بمقر مركز شباب الجزازرة، وتحمل شعار «لا فرق بيننا».