«رياضة سوهاج» تحتفل بعيد وفاء النيل بالزي الفرعوني (صور)

تحت شعار «صيف شبابنا»، أقام مركز شباب المحامدة القبلية احتفالًا بعيد وفاء النيل في سوهاج، شارك فريق الكشافة للأشبال في الاحتفال، الذي أقيم على كورنيش النيل الشرقي في سوهاج.

الاحتفال تضمن عروضًا تنكرية بأزياء فرعونية

تضمن الاحتفال عروضًا تنكرية بأزياء فرعونية لأعضاء الفريق، بهدف إحياء المناسبة وتوعية الحضور حول أهمية الحفاظ على مياه نهر النيل.

تمت رعاية الاحتفال بواسطة الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتمت متابعته من قبل يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.

وفي سياق آخر شاركت فرقة نادي ساقلتة اليوم في بطولة كأس أبطال منتخب سوهاج للكونغ فو، والتي أقيمت في نادي سوهاج الرياضي.

حقق الفريق إنجازًا رائعًا حيث حصد المركز الأول في 49 فئة عمرية مختلفة، وحقق المركز الثاني في 6 مراحل أخرى من أصل 55 لاعبًا، وبفضل هذه النتائج الرائعة، تصدر الفريق الترتيب العام وفاز بلقب البطولة.

تأتي هذه الإنجازات برعاية محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتحت متابعة الدكتور محمد زكريا محمد، وكيل المديرية للرياضة.