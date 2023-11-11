عصام السقا داعما فلسطين: سنزداد عزما حتى ينتصر الحق

دعم الفنان عصام السقا، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، القضية الفلسطينية وأهل غزة بعد الهجمات المتتالية من العدوان الإسرائيلي.

وكتب السقا قائلا: «مهما اشتدت مجازركم، مهما قتلتم أطفالنا ونساءنا وشبابنا وشيوخنا، مهما أرهبتم شعوب العالم ومهما أحرقتم قلوبنا وأبكيتمونا، اعلموا أننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة وكل إنسان حر سنزداد عزماً حتى ينتصر الحق على الباطل وتنتصر فلسطين العالم كله يعلم أن فلسطين لن تُهزم، مهما طال الزمن».

مهما اشتدت مجازركم، مهما قتلتم أطفالنا ونساءنا وشبابنا وشيوخنا، مهما أرهبتم شعوب العالم ومهما أحرقتم قلوبنا وأبكيتمونا،إعلموا أننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة وكل انسان حر سنزداد عزماً حتى ينتصر الحق على الباطل وتنتصر فلسطين العالم كله يعلم أن فلسطين لن تُهزم، مهما طال الزمن pic.twitter.com/LMYClHUHvl — Essam Elsaka (@essamsakka) November 11, 2023

عصام السقا يدعم أهل غزة

وحرص عصام السقا على دعم غزة بشكل مستمر عبر حساباته على السوشيال ميديا، وكتب مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: أقبح حقبة عرفها التاريخ انعدمت الإنسانية من العالم كله، الإنسان أصبح بلا قيمة ‏والأسوأ من كل هذا، الأطفال أحباب الرحمن الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة يمارس عليهم القصف والقتل ‏حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.