عصام السقا: مشروعات تطوير سيناء فرصة مهمة لشبابها

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بحضور فعاليات افتتاح عدد من المشروعات في شمال سيناء، مشددًا على أنه رأى التكاتف والتجمع حول القادة السياسية والدولة لتنمية وتعمير أرض الفيروز، لافتًا إلى وجود حب وإخلاص وتفاني لتطوير المنطقة.

وأضاف «السقا» في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفي مدبولى من مدينة العريش، أن تطوير وتنمية سيناء مهم ومفيد لجميع أهالي سيناء حيث يعطي فرص لشباب المنطقة والأهالي للعمل والتنمية وتأسيس بنية تحتيه قوية تقوم عليها أرض سيناء.