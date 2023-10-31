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عصام السقا: مشروعات تطوير سيناء فرصة مهمة لشبابها

كتب:

مريم جاد
01:27 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الفنان عصام السقا

الفنان عصام السقا

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بحضور فعاليات افتتاح عدد من المشروعات في شمال سيناء، مشددًا على أنه رأى التكاتف والتجمع حول القادة السياسية والدولة لتنمية وتعمير أرض الفيروز، لافتًا إلى وجود حب وإخلاص وتفاني لتطوير المنطقة.

وأضاف «السقا» في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفي مدبولى من مدينة العريش، أن تطوير وتنمية سيناء مهم ومفيد لجميع أهالي سيناء حيث يعطي فرص لشباب المنطقة والأهالي للعمل والتنمية وتأسيس بنية تحتيه قوية تقوم عليها أرض سيناء.

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