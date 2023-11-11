الجامعة العربية: قمة الرياض رسالة للعالم بأن العرب على موقف واحد

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، إن فكرة عقد قمة عربية إسلامية كانت وليدة ما يحدث في قطاع غزة ، مشيراً إلى أن فكرة القمة المشتركة طًرحت على الدول العربية والإسلامية، والتي قبلت هذه الفكرة.

إعداد القمة المشتركة يُعطي إشارة للعالم والغرب

وتابع «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم السبت، أن عقد القمة العربية والإسلامية المشتركة، يُعطي إشارة للعالم والغرب بأن الدول العربية والإسلامية تقف في موقف واحد في دعم القضية الفلسطينية.

القمة اتخذت موقفاً سياسياً يجمع بين كل الدول

ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن القمة اتخذت موقفاً سياسياً يجمع بين كل هذه الدول، مشيرًا إلى أن القمة اتخذت عدة قرارات، تمثلت في الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التهجير القسري، وضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل سياسي.