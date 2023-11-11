تلفزيون فلسطين: مقتل ضابط و4 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمين شمال غزة

كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الضابط والجنود الأربعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين قتلوا في معارك بشمال قطاع غزة، اليوم السبت، تم استهدافهم بواسطة «كمين مُفخخ»، حيث انفجرت بهم فتحة نفق ملغمة في بيت حانون، بحسب ما أذاع تلفزيون فلسطين قبل قليل.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صحفي أذاعته القناة الـ13 الإسرائيلية، تكبده خسائر في الأرواح وإصابات عديدة نتيجة المعارك الجارية في قطاع غزة، وذلك بعد مقتل 5 من أفراد الجيش، وهم ضابط و4 جنود.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى مقتل 5 أفراد من الجيش، أصيب ضابط وأربعة جنود احتياط في الكتيبة 697، التابعة للواء 551، بجروح خطيرة في اشتباكات وقعت شمال قطاع غزة، كما أصيب ضابط في الكتيبة 12 من لواء «جولاني».

الكمائن وسيلة الفصائل الفلسطينية لإسقاط قوات الاحتلال

وهذه ليست المرة الأولى التي تنصب فيها الفصائل الفلسطينية الكمائن لجنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث استخدم مقاتلو حركات المقاومة أنفاقًا لنصب كمائن لهم، فتسقط قوات الاحتلال الإسرائيلي ودباباتهم بفعل الكمائن، إذ يعترضونهم فجأة بالكمائن وقذائف الهاون.

تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في 28 أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.