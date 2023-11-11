مسيرة تضامنية لأطفال طولكرم بالضفة الغربية لمساندة أقرانهم في قطاع غزة

نظم عدد من أطفال مدينة طولكرم، في الضفة الغربية، مسيرة ووقفة تضامنية مع أقرانهم في قطاع غزة، وإحياء للذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم السبت.

ورفع الأطفال، خلال وقفتهم التضامنية، التي جاءت تلبية لدعوة من المركز الثقافي لتنمية الطفل، الأعلام الفلسطينية وصور الأطفال الشهداء في غزة، وأضاؤا الشموع، وسط ميدان «جمال عبدالناصر» في المدينة.

ممثلو حركة فتح يشاركون في الوقفة

وشارك في الوقفة ممثلون عن حركة فتح وسائر القوى الوطنية والإسلامية، الذين نددوا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الأطفال والنساء، مستذكرين إرث الشهيد ياسر عرفات، الذي تحل ذكرى استشهاده هذا العام، في ظل ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.