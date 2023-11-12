إنجازات في محافظة الغربية.. أكثر من 900 مشروع متنوع خلال 9 سنوات

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن التحديات التي تواجهها المحافظة في أعمال خطة التطوير، وما استطاعت تنفيذه ضمن خطة الدولة 2030، والمحاور التي عملت عليها الأجهزة التنفيذية لإقامة مشروعات تنموية وخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مشروعات عملاقة في محافظة الغربية

وأوضح «رحمي»، أن محافظة الغربية كان لديها العديد من التحديات، ورغم ذلك تم وضع خطة متكاملة واستطاعت المحافظة تحقيق جزء كبير منها، وكان من أبرز وأهم التحديات التي تواجهها المحافظة التكدس السكاني وعدم وجود ظهير صحراوي، وارتفاع معدلات الأمية والبطالة وعدم وجود كوادر بشرية مدربة، إلى جانب تهالك البنية التحتية، سواء كانت مرافق وطرق ومدارس ومستشفيات، إلى جانب تردي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المحافظة وضعت خطة منبثقة من رؤية مصر 2030، تتضمن 9 محاور وهي:

- محور التنمية البشرية وبناء الإنسان.

- وجود بنية تحتية متكاملة.

- التحول الرقمي.

- محاربة الفساد وضبط الأداء الحكومي.

- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

- الحفاظ على البيئة وتنميتها والحفاظ عليها.

- توفير فرص عمل للشباب.

- تنشيط السياحة الداخلية للمحافظة.

- استثمار وتنمية موارد وخدمات المحافظة.

وأوضح أن تلك المحاور تم ترجمتها في مجموعة من المشروعات والأنشطة، وبالفعل نجحت المحافظة في إقامة أكثر من 700 مشروع خلال الـ9 سنوات الماضية، من شأنها توفير كافة الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي قطاع البريد، بلغت عدد المشروعات الخدمية 41 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه، ومشروعات الري عددها 105 مشروعات بتكلفه 1.8 مليار جنيه، ومشروعات الزراعة بلغ عددها 9 مجمعات زراعية، ومشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت 13 مشروعا بتكلفة 504 ملايين جنيه.

مشروعات الغاز والكهرباء

كما تم إنشاء 45 مشروعا غاز بتكلفه 2.9 مليار جنيه، و90 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة 4.1 مليار جنيه، وفي الصرف الصحي 115 مشروعا بتكلفه 5.8 مليار جنيه، ومياه الشرب 41 مشروعا بتكلفه 896 مليون جنيه، وبلغ عدد مشروعات الأوقاف 366 مشروعا بتكلفة 674.6 مليون جنيه، وعدد مشروعات مديرية التضامن 21 مشروعا بتكلفه 228 مليون جنيه، و10 مشروعات بمديرية الثقافة بتكلفه 172 مليون جنيه، و251 مشروعا في قطالع الرياضة بتكلفه 312 مليون جنيه، بالإضافة لإنشاء مشروعات تابعة لمديرية الطب البيطري، منها إنشاء مجازر ووحدات بيطرية، إلى جانب مشروعات في مديرية التموين بلغ عددها 250 مشروعا منها الصوامع ومكاتب التموين، إلى جانب إقامة 562 منفذا ثابتا و57 منفذا متحركا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تطوير ميدان السيد البدوي

كما شهدت المحافظة إنشاء محطة إنتاج البيض والمنطقة اللوجستية ومشروعات تطوير أخرى، مثل محيط السيد البدوي، وتطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، وأيضا ميدان المحطة بطنطا.