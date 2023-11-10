حياة كريمة توفر 168 وحدة سكنية بمركز ساقلتة في سوهاج.. تفاصيل

غيرت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مركز ساقلتة بسوهاج، حيث نفذت العديد من الأعمال في العديد من القرى والمراكز وخاصة طما والمراغة والبلينا وجرجا وساقلتة ودار السلام والمنشأة.

قال مرسي صابر نائب رئيس مركز ومدينة ساقلتة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة حياة كريمة نفذت العديد من المشروعات في قطاع التعليم والصحة حتى قطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة والإسكان والغاز الطبيعي، وغيرها من المشروعات التي تمس المواطن بشكل مباشر فى المركز.

مجمع خدمات عرب بنى وأصل بساقلتة

أضاف «صاب»، أن حياة كريمة حققت أحلام المواطن البسيط في الحصول على حياة كريمة في السكن والتعليم، وفي كل شيء ووفرت له آلاف فرص العمل، فضلا عن تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة وبينها مجمع خدمات عرب بنى واصل.

طرح 168 وحدة سكنية بسوهاج

وأوضح «صابر» أن حياة كريمة نفذت مشروعات عمارات سكنية في نطاق مركز ساقلتة، وجرى إنشاء 21 عمارة بقريتي نجوع الرياينة والفراسية بمركز ساقلتة، و17 عمارة لقرية نجوع الرياينة و4 عمارات في قرية الفراسية بإجمالي 168 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ بلغت 90% وسيتم طرح تلك الوحدات فور الانتهاء من أعمال الترفيق بها من أعمال الكهرباء ومياه وغاز طبيعي، وصرف صحي واتصالات وإنترنت، وفقا لما يتم وضعه من اشتراطات وضوابط.