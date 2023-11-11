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جيش الاحتلال يقر بخسائره في غزة.. وجالانت: هدفنا الانتصار وإعادة المحتجزين

كتب:

حسن سمير
11:29 م | السبت 11 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال - أرشيفية

جيش الاحتلال - أرشيفية

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، قوله مساء اليوم السبت، إن هدف قوات الاحتلال من الحرب الجارية في قطاع غزة، هو «الانتصار وإعادة المحتجزين»، وذلك بعد قليل من إعلان جيش الاحتلال عن مقتل عدد من جنوده في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

من ناحية أخرى، شهدت دولة الاحتلال مظاهرات عارمة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي.

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بقلم حسن سمير