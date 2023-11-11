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تقارير: ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 منذ بدء العملية البرية في غزة

كتب:

حسن سمير
11:32 م | السبت 11 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال - أرشيفية

جيش الاحتلال - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 43 ضابطاً وجندياً، منذ بدء العملية البرية في غزة.

وفي الغضون، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن جنود الاحتلال لن يتركوا الجبهة الشمالية، وفقا لنبأ عاجل عبر قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.

و تشهد دولة الاحتلال مظاهرات عارمة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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