أبرز قرارات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن الحرب على غزة

العديد من القرارات التي نتجت عن القمة العربية الإسلامية أمس، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة العديد من الدول العربية والإسلامية لبحث الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي وبحث وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز قرارات القمة العربية الإسلامية:

أبرز قرارات القمة العربية الإسلامية بالرياض:

- ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين.

- المطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

- المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها.

- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة.

- المطالبة بتحقيق دولي في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب.