6 مطالب للرئيس السيسي من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإنهاء أزمة غزة
الرئيس يطالب بتحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات
كتب:
محمد أبو عمرة
02:10 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، 6 إجراءات طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذها لإنهاء الأزمة في غزة، بشكل فوري بدون إبطاءوهي:
أولا- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيد أو شرط.
ثانيا- وقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثا- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
سادسا- إجراء تحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.