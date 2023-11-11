6 مطالب للرئيس السيسي من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإنهاء أزمة غزة

حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، 6 إجراءات طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذها لإنهاء الأزمة في غزة، بشكل فوري بدون إبطاءوهي:

أولا- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيد أو شرط.

ثانيا- وقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

ثالثا- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

خامسا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

سادسا- إجراء تحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.