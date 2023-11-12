الهلال الأحمر الفلسطيني: رُضع مستشفى القدس بغزة يعانون الجفاف لنفاد الحليب

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن رُضع مستشفى القدس بغزة يعانون الجفاف لنفاد الحليب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وطالب النازحون لمستشفى «مهدي» بغزة الصليب الأحمر للتدخل وإجلائهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، هي جريمة حرب، وإبادة جماعية، وأكدت أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى وضع غير مسبوق في تاريخ البشرية.