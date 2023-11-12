قصف إسرائيلي متواصل ومكثف على جميع أنحاء قطاع غزة

شهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا متواصلا ومكثفا على مختلف الأنحاء، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أنباء عن سقوط شهداء ومصابون بينهم أطباء في قصف لمستشفى مهدي بغزة.

الصحة الفلسطينية: ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل بينهم 4506 أطفال

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، هي جريمة حرب، وإبادة جماعية، وأكدت أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى وضع غير مسبوق في تاريخ البشرية.