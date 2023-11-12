عاجل.. إصابات بين النازحين إلى مستشفى مهدي في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنباء عن قصف مستشفى «مهدي» غربي غزة، ووقوع إصابات بين النازحين إليه، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيداً على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، هي جريمة حرب، وإبادة جماعية، وأكدت أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى وضع غير مسبوق في تاريخ البشرية.

وأضافت أن القانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية أصبحت حبراً على ورق، بعد هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، كونها لا تستطيع أن تحمي المستشفى من القصف، ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين النازحين.