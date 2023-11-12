أول سرير قابل للطي في العالم.. مقبرة توت عنخ آمون تكشف أسرارها

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار العرض المتحفي لمتحف مطار القاهرة مبنى الركاب 3 فقد عرض المتحف لوحة لأول سرير قابل للطي في العالم، عثر عليه ضمن مجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون.

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922

وأكدت الدكتورة دعاء محمد، مسؤول قسم التسويق بمتحف مطار القاهرة مبنى الركاب 3، أن «هوارد كارتر» مكتشف مقبرة «توت عنخ آمون» عام 1922 ميلاديا، عثر على أشياء فريدة من نوعها لا يصدقها العقل البشري، حيث وجد أكثر من 5300 قطعة أثرية، متنوعة ومنها «سرير متنقل» يتم طيه وفرده وهو سرير خشبي طوله نحو 180 سم، كان يستعمله الملك في السفر ورحلات الصيد كمقعد أو كسرير يضطجع عليه.

السرير يتكون من 3 أجزاء مطوية

وأضافت أن سرير توت عنخ آمون يتكون من 3 أجزاء مطوية على شكل حرف Z ومثبت بعضها إلى بعض بنظام فني مبتكر من مفاصل نحاسية، موضحة أنه بالإمكان أن يطوى الجزء الأوسط إلى الداخل فوق الجزء الأول، على حين يطوى الجزء الثالث إلى الخارج من فوق الأوسط، وقد زود السرير بـ4 قوائم أخرى مفصلاتها إلى الداخل عند طي السرير، في سبيل سهولة حمله أو عند اتخاذه مقعدًا، كما وضعت 4 قضبانا أفقية من تحت الأرجل القصيرة لإبقاء السرير مرتفعا عند الاستعمال.