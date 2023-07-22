متحف مطار القاهرة ينظم معرض «المشكاة فكر وحضارة» بمناسبة العام الهجري

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنه بمناسبة الفعاليات والأنشطة، التي ينظمها قطاع المتاحف المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، احتفالا بالعام الهجري الجديد؛ نظم متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب 3، معرضا مؤقتا تحت عنوان «المشكاة فكر وحضارة»، الذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر.

المعرض يسلط الضوء على تاريخ المشكاوات الإسلامية في مصر

ومن جهتها، أوضحت وفاء حمدي، مدير عام المتحف أن المعرض يسلط الضوء على تاريخ المشكاوات الإسلامية في مصر، حيث يقدم مجموعة من البوسترات عن تاريخ المشكاة وفن زخارفها والعصر الذهبي لها، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أن المتحف ينظم أيضا ورشة عمل للأطفال من زوار المتحف لتدريبهم على فن وطرق صنع المشكاة، باستخدام مواد صديقه للبيئة، كما يقدم مجموعة من الهدايا التذكارية لزواره احتفالا بالعام الهجري الجديد.

افتتاح متحف مطار القاهرة الدولي بصالة 3 في عام 2021م

وأشارت إلى أنه تم افتتاح مُتْحَف مطار القاهرة الدوليّ بصالة 3 في عام 2021م، ليكون بمثابة البوابة الأولى المؤدية إلى تاريخ مِصر العريق، بل والنافذة المطلة على آثارها الشاخصة وحضارتها الشامخة.

وأوضحت أن المُتْحَف يعرض حاليًا مجموعة من أبرز القِطَع الأثرية التي يستطيع من خلالها الزائر أن يحيا في عبق تاريخ مِصر الخالد في مختلف عصوره المتتابعة، «تلك القِطَع التي تُمَـثِّل مرآة لحضارات وفنون مِصر المختلفة بدايةً من العصر الفرعونيّ مرورًا بالعصرين اليونانيّ الرومانيّ فضلًا عن الفن القبطيّ نهايةً بالعصر الإسلاميّ والحديث».