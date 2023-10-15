متحف مطار القاهرة الدولي يعرض تاريخ قبة «رقية دودو» بعين الصيرة

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، يعرض صورا لقبة «رقية دودو»، التي تقع بمنطقة عين الصيرة بمنطقة آثار الإمام الشافعي، لإلقاء الضوء عليها والترويج لزيارتها.

تاريخ إنشاء القبة

وأضاف القطاع في بيان صحفي اليوم، أن تاريخ إنشاء قبة «رقية دودو»، يعود لعام 1575 ميلاديا، حيث أنشأتها السيدة بدوية بنت شاهين لابنتها رقية دودو بنت الأمير رضوان بك الفقاري، التي توفيت صغيرة بسبب وباء الطاعون فأنشأت لها والدتها هذه القبة لدفنها بها، بالإضافة إلى إنشاء سبيل يعلوه كتاب بمنطقة سوق السلاح.

تصميم القبة

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن تصميم القبة جاء على الطراز العثماني وهي عبارة عن قبة فوق 4 عقود محمولة على 4 أعمدة وتربط بين العقود روابط خشبية، يتوسطها مصطبة حجرية بها تركيبة رخامية مزخرفة وعليها كتابات دعائية للمتوفاة.

وأشارت إلى أن أعمال الترميم التي تمت مؤخرا للقبة نفذت وفقا للأصول الفنية والأثرية للخرائط والوثائق القديمة للسبيل، حيث شملت أعمال التوثيق المعماري، والترميم الدقيق لواجهة السبيل ولإظهار تغشيات شبابيك النحاسية المزخرفة بها، لافتا إلى أن هذه الواجهة تعتبر من أجمل واجهات الأسبلة العثمانية الموجودة في القاهرة.