المتاحف المصرية تحتفل باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتاحف المصرية تحتفل اليوم، باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، الذي يوافق الذي يوافق 10 نوفمبر من كل عام، كما ستحتفل بالأسبوع الدولي للعلم والسلام خلال الأسبوع الجاري، إذ يوافق 11 نوفمبر، وذلك من أجل تعزيز الوعي العام بدور العلم في بناء المجتمعات التي تنعم بالسلم والاستدامة وكذلك تعزيز التضامنيين الوطني والدولي للعلوم المشتركة بين البلدان واستخدام العلم لما يعود بالنفع على المجتمعات.

أضاف قطاع المتاحف، في بيان، أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار بناء الثقة في العلوم»، فالثقة في العلم هي التي تغذي تطوير وتطبيق الحلول القائمة على الأدلة للتحديات متعددة الأوجه التي يواجها عالمنا.

الحضارة المصرية القديمة صاحبة الفضل الأكبر على جميع الحضارات

أشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه كان للحضارة المصرية القديمة الفضل الأكبر على جميع الحضارات التي أنشأتها شعوب شرقي البحر الأبيض المتوسط، فلقد أحرز المصريون القدماء قدرًا كبيرًا من المعارف في حقول الفلك والهندسة والرياضيات والطبّ، فقد تتبّع الكهنة المصريون مواقع الكواكب وسجّلوا ملاحظاتهم قرونًا متتالية، وأنشأوا التقويم الشمسي الذي يعتبر إنجازًا علميًا رائعًا.

مصر القديمة أمدت العالم المتمدن بإرث حضاري كبير

وأوضح القطاع أن مصر القديمة أمدت العالم المتمدن بإرث حضاري كبير، فقد وصل المصريين القدماء بعلوم الطب والجراحة إلى أعلى مراتب العلوم وكذلك علم التحنيط الذي لا يزال أعظم أسرار المصريين القدماء حتى وقتنا الحالي، أما في علوم الهندسة فقد وصلوا بها إلى تحقيق إعجازات هندسية حيرت العالم مثل بناء الأهرامات وغيرها من العلوم التي ساعدت في بناء البلاد وتنميتها وتحقيق الاستقرار والسلام.