وزيرة البيئة تشارك في النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مؤتمرات المناخ دائمًا ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهداف تلك المؤتمرات، إذ جاء مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة كورونا، كما يأتي أيضا مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المشاركة في حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model، والذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر cop27، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة كلًا من، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور محمود محيي الدين، والسفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وأفريقيا، وإليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.