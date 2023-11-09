«تعليم الإسكندرية» تنظم زيارة للطلاب إلى جهاز شؤون البيئة

تشهد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حالة من التطوير والتواصل مع العديد من الجهات لدعم التعليم وطلبة المدارس باكتساب خبرات حياتية مختلفة ومتنوعة لتطوير المستوى الفكري والثقافي والعلمي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ونظمت مؤخرًا إدارة العجمي التعليمية ممثلة في مجمع مدارسة خديجة بنت خويلد الرسمية لغات بتنظيم زيارة إلى جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية.

رفع وعي الطلاب

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» إن المديرية تحرص على توفير كافة السبل من أجل تحقيق أعلى استفادة لطلاب المدارس بتوسيع مداركهم العلمية والحياتية وبعد برتوكول التعاون مع مديرية الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا من طلبة المدارس تم التعاون مع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية لتنظيم زيارات لطلبة المدارس للتعرف على الأنشطة والخدمات التى يقدمها الجهاز للمواطنين وذلك لرفع وعى طلبة المدارس من كافة النواحى.

آفاق جديدة

وأضاف بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية إن منظومة التعليم بالإسكندرية تشهد تطوراً كبيراً هذا العام بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التعليم والدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية فى فتح آفاق جديدة للطلبة فى مختلف المجالات والأنشطة والعمل على رفع مستوى الطلاب فى كل مناحي الحياة.

وأشار أحمد عزت مدير مجمع مدارس خديجة بنت خويلد الرسمية لغات إن الطالبات أستفادوا من زيارة جهاز شؤون البيئة وتعرفوا على أنشطتها المختلفة وأضافوا لمعلوماتهم ما يحقق لهم فكر جديد في المعلومات العامة وجهود الدولة فى شؤون البيئة.