جهود وزارة البيئة بأسبوع.. بينها مشاركة ياسمين فؤاد في الحوار الإقليمي لـ«رائد»

كثّفت وزارة البيئة من نشاطها، خلال الأسبوع الماضي، إذ شاركت في النسخة الثانية لقمة حلول الأعمال، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة البيئة عبر حسابها على «فيس بوك»، مشاركة فيديو تبرز فيه الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة، خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وتستعرض وزارة البيئة الحصاد الأسبوعي، خلال الفيديو، أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من خلال مشاركتها في النسخة الثانية لقمة حلول الأعمال «سد الفجوة».

- وزيرة البيئة تستعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جهود الحد من الانبعاثات لدفع التنمية الاقتصادية للدولة.

- وزيرة البيئة تشارك في الحوار الإقليمي لشبكة «رائد» وفي إطار التحضير لقمة المناخ cop28.

- وزيرة البيئة تؤكد أهمية التركيز على هدف التكيف وكلما زيادة لتمويل التكيف ووضع هدف عالمي له يُقاس، قل معه التمويل لجانب الخسائر والأضرار، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

- نيابة عن وزيرة البيئة.. الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات يشارك في مهرجان خدمة المجتمع وبرنامج الأنشطة الأكاديمية للطلاب بإحدى الجامعات.

- عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرة البيئة تناقش مع الأمين العام للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» ترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم cop28.

- وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي جلسة تشاورية مع ممثلي المجتمع المدني حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ.