«الاحتلال الإسرائيلي» ينذر المستشفيات في غزة بضرورة الإخلاء الفوري

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل المحتل، وأن الاحتلال يبعث برسائل لمستشفيات غزة بضرورة الإخلاء فورا.

وأضافت المراسلة، أن البوارج الحربية الإسرائيلية تستهدف دير البلح في غزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ37 على التوالي.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين أربعة شهداء من منزل لعائلة حمدان، في حي الصبرة، جراء استهدافه فجرًا بقصف صاروخي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، كما قصفت زوارق الاحتلال شاطئ خان يونس، جنوبي القطاع.